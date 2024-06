VENETO – Scontro tra due auto: feriti un bambino di 4 anni e la mamma (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 8 di stamane, per un incidente stradale tra due autovetture ad Arzergrande (PD), in via Tiepolo: feriti un bambino di 4 anni e la mamma.

A mettere in sicurezza i mezzi e prestare soccorso ai feriti la squadra dei vigili del fuoco di Piove di Sacco, insieme al personale sanitario del Suem. Dopo le prime cure sul posto i due feriti sono stati trasferiti in ospedale.

Sul posto anche la polizia stradale e la polizia locale per indagare sulle cause del sinistro e gestire la viabilità.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 8:45.