VENETO – Scontro tra due auto e un furgone, un morto e due feriti

Lunedì, poco dopo le 22:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 53 in Via Odorico da Pordenone a Portogruaro per l’incidente tra due auto e un furgone: un deceduto e due feriti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i conducenti. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte di un automobilista 43enne. Gli altri due autisti sono stati stabilizzati dai sanitari del SUEM e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.