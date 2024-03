VENETO – Scontro fra tre veicoli: tre feriti

Poco prima delle 16:00, di giovedì 28 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via I Maggio ad Ormelle (TV), per lo scontro tra due auto: tre persone sono rimaste ferite. I pompieri arrivati da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza le auto e coadiuvato i soccorsi sanitari dei due uomini e una donna rimasti coinvolti. I feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.