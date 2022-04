VENETO – Scomparso da sabato scorso: 25enne trovato morto

Dopo una nottata trascorsa in discoteca con la fidanzata, tra venerdì e sabato, è sparito letteralmente nel nulla, facendo completamente perdere le proprie tracce. E ieri si sono purtroppo concluse, poco dopo le 13, le ricerche di un 25enne di origini rumene. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un campo, a Paese, nel trevigiano. Il giovane era da tempo ospite dagli zii e lavorava in un’azienda della zona come operaio.

Il ragazzo, venerdì notte, avrebbe litigato con la fidanzata dopo averla riaccompagnata a casa e non sarebbe più rincasato. Gli zii, preoccupati, hanno subito presentato denuncia di scomparsa, preoccupati per la sua sorte.