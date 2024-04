VENETO – Sciatori sepolti da valanga: ferita una ragazzina

*** Comunicazione della Finanza

Nella giornata odierna, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Auronzo di Cadore è intervenuto per salvare un gruppo di sciatori alpinisti coinvolti in una valanga presso la forcella della neve nell’area del lago di Misurina.

Alle ore 12.00, durante un addestramento nella zona dei Cadini di Misurina, esattamente presso la Forcella della Neve a circa 2500 metri di altitudine, una pattuglia S.A.G.F. ha assistito al cedimento di una cornice di neve che ha travolto e sepolto in particolare due sciatori alpinisti.

I militari sono intervenuti prontamente nelle operazioni di ricerca utilizzando apparecchi ARTVA, localizzando rapidamente il segnale e procedendo al disseppellimento con la pala di una delle persone sepolte, una ragazza di circa quattordici anni, che è stata trovata ferita ma ancora cosciente.

Date le condizioni di ipotermia e le ferite riportate, è stata immediatamente allertata la Centrale 118 SUEM, che ha inviato un elicottero per il trasporto dell’infortunata all’ospedale di Belluno per ricevere cure mediche urgenti.

Nel frattempo, il secondo sciatore alpinista sepolto dalla valanga è riuscito a liberarsi con l’aiuto degli operatori, dei compagni di gita e del materiale di supporto, venendo poi recuperato dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, intervenuto anche lui sul posto.

L’intervento di soccorso odierno del personale specializzato S.A.G.F. della Guardia di Finanza è stato reso difficile e altamente rischioso dalle condizioni del manto nevoso, classificato dall’ARPA Veneto con un alto grado di pericolo valanghe (livello “4-forte”). Questo intervento dimostra ancora una volta la massima efficienza e prontezza operativa degli uomini e delle donne del Corpo, che lavorano costantemente per la protezione e la salvaguardia della vita umana in ambienti montani anche nelle condizioni meteorologiche più estreme.

***

Una ragazzina di 14 anni, residente a Forni Avoltri (Udine), è stata ferita nell’incidente causato dalla valanga avvenuta oggi presso Forcella della Neve, sopra Misurina (Belluno).

Secondo le prime informazioni, il gruppo coinvolto nell’incidente era composto da due adulti e cinque ragazzi adolescenti che stavano procedendo lungo la cresta. Si stima che nella zona ci fossero circa cinquanta sciatori alpinisti oggi. Una volta raggiunta la cima in sei, si è verificato il distacco che ha coinvolto la ragazzina, che si trovava 20 metri più in basso rispetto al resto della comitiva, trascinandola per una sessantina di metri nel canale.

Rimasta sepolta per 5 minuti sotto un metro di neve, la giovane è stata prontamente liberata dai soccorritori della Guardia di Finanza di Auronzo (Belluno), che si stavano addestrando nelle vicinanze. I soccorritori hanno anche estratto un secondo sciatore alpinista, straniero, che si trovava ancora più in basso nel canale, emergendo dalla coltre di neve con il busto in su ed era fortunatamente illeso.

L’allarme è stato lanciato verso mezzogiorno da un testimone, e ha fatto decollare l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha trasportato sul luogo dell’incidente una squadra medica, un tecnico di elisoccorso e un’unità cinofila specializzata in ricerche in valanga.