VENETO – Probabile sanzione per l’insegnante che ha ‘censurato’ Dante per non offendere la sensibilità di due alunni musulmani

Pe il ministro Giuseppe Valditara l’iniziativa dell’insegnante della scuola Felissent di Treviso che ha ‘censurato’ Dante Alighieri per due alunni musulmani al fine di non offendere la loro sensibilità, è stata estemporanea. Recita così la nota.

«È emersa l’estemporaneità dell’iniziativa della docente, non concordata né con il dirigente scolastico né con il consiglio di classe – fanno sapere in una nota dal ministero dell’Istruzione – e non coerente con la programmazione che la stessa docente ha presentato relativamente alla sua materia». E poi… «Ricordo che in ogni caso non sono ammesse, se non nei casi espressamente previsti dall’ordinamento, deroghe alla programmazione relativa alla propria disciplina», sottolinea il ministro Giuseppe Valditara.

Ora interverrà, per il procedimento, l’ufficio scolastico di Treviso. Potrebbe risolversi tutto con un semplice richiamo per quello che dall’istituto comprensivo indicano come un errore di procedura. L’insegnate 63enne avrebbe dovuto concordare l’iniziativa di coinvolgere le famiglie con la dirigente scolastica. Avrebbe agito così perché già in passato erano emersi malumori ed aveva ricevuto proteste in contesti simili.