VENETO – Rustico in fiamme, alta colonna di fumo

Dalle 00:20, di mercoledì, i vigili del fuoco stanno operando in via in Via Marcello de Mayno a Preganziol per l’incendio di un annesso rustico di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso e da Mestre con due autopompe, tre autobotti e 17 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’annesso di oltre 500 mq. Il personale è riuscito a circoscrivere le fiamme ed evitare il coinvolgimento del complesso abitativo.

Bruciato materiale per lavori agricoli e un’auto. Gravemente danneggiato l’annesso. Sul posto anche i carabinieri. Ancora in corso questa mattina le operazioni dei vigili del fuoco di controllo di eventuali focolai e il sopralluogo per determinare le cause dell’incendio.