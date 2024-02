VENETO – Rissa tra bande di stranieri in stazione: 4 denunciati

Violenza in stazione a Verona. Sabato sera si è verificata una rissa tra due bande di giovani stranieri in piazzale XXV Aprile. Denunciati 4 soggetti. L’incidente ha avuto luogo nel piazzale antistante la stazione di Porta Nuova intorno alle 18:45, di fronte agli occhi di alcuni cittadini che stavano prendendo l’autobus o dirigendosi verso il binario in attesa del treno. I due gruppi, composti da circa una decina di persone ciascuno, si sono scontrati a seguito del furto di un cellulare, usando oggetti contundenti come un cestino e dei bastoni. Gli agenti della Polfer, con il supporto del personale dell’Esercito, sono intervenuti per interrompere la rissa. Parte dei combattenti è riuscita a fuggire, ma quattro individui extracomunitari sono stati identificati e denunciati per rissa aggravata. Inoltre, uno di loro è stato accusato di possesso di stupefacenti.