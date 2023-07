VENETO – Rapinò tre donne, investì e uccise un ciclista, tentò di uccidere due carabinieri: condannato a 12 anni

Molti ricordano il 1° ottobre scorso quando Steve Quintino, 20enne di Riese Pio X in provincia di Treviso riuscì a rubare in successione tre auto ad altrettante donne, causando diversi incidenti, travolgendo e uccidendo un ciclista di Loria (Mario Piva) e speronando un’auto dei carabinieri. Il Gup di Treviso Biagetti ha emesso la condanna a 12 anni per il giovane senza accordargli l’infermità mentale per omicidio stradale, rapina e duplice tentato omicidio. Il Pm aveva chiesto 20 anni.

