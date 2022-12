VENETO – Ragazzini che sfidano i treni in arrivo: segnalazioni dal Trevigiano

Nel giugno del 2022 quattro ragazzi vennero tratti in salvo dagli agenti della Polfer a Musile di Piave. Sostavano in zona pericolosa per farsi selfie all’arrivo del treno. Ora le segnalazioni arrivano dalla stazione dei treni di Lancenigo. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Gazzettino. Oltre ad attraversare direttamente i binari per evitare il giro del sottopassaggio, in alcuni casi i giovani sarebbero arrivati, in una sorta di challenge per i social, a sfidarsi attendendo il treno mettendosi sui binari fino all’ultimo, togliendosi poco prima del passaggio del convoglio. Una tendenza abbastanza diffusa tanto che fioccherebbero le segnalazioni dei genitori preoccupati per l’idiozia dei figli.In particolare la stazione di Lancenigo è particolarmente frequentata da studenti dei vicini plessi superiori