VENETO – Primo caso di variante Omicron, nel Vicentino

Primo caso di variante Omicron in Veneto. E’ stata scoperta in un paziente vicentino di 50 anni rientrato da un viaggio nel Sudafrica. La mutazione è stata sequenziata dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. L’uomo ha sintomi leggeri. Si tratta di un paziente vaccinato che ad un primo tampone è risultato negativo e faceva parte di una comitiva di 5 persone di rientro dal Sudafrica. Ora è a casa, a Vicenza, con moglie e uno dei figli. Anche la moglie è positiva come pure il figlio, ma il loro tampone non è stato ancora sequenziato