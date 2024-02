VENETO – Precipita nel canale e perde la vita (FOTO)

Verso le 12.40 al Soccorso alpino di Verona è stato chiesta la disponibilità di una squadra per eventuale supporto all’elicottero di Verona emergenza, decollato in direzione del Monte Baldo, dove due persone che stavano risalendo il Canale Osanna, avevano assistito alla caduta di un uomo, ruzzolato 250-300 e fermatosi apparentemente privo di vita, come aveva poi riportato uno dei due testimoni che si era avvicinato a lui. Non si sa se l’escursionista, di cui al momento non sono note le generalità, sia scivolato sulla neve tra le rocce dal sentiero delle Creste o si trovasse nel canale. Individuato il punto dalle coordinate ricevute dal chiamante, l’elicottero ha sbarcato in hovering nelle vicinanze tecnico di elisoccorso ed equipe medica, che hanno solamente potuto constatare il decesso dell’uomo, che calzava ramponi al momento dell’incidente. La salma è quindi stata recuperata con il verricello a 1.840 metri di quota, vicina ai cavi della teleferica del Rifugio Telegrafo, e trasportata a Caprino, dove attendevano i Carabinieri e dove è stato fatto arrivare il carro funebre.