VENETO – Pesca irregolare nella laguna di Venezia, 8 multati e 180 chili di pescato sequestrato

I Carabinieri di Chioggia (Venezia) hanno sequestrato 180 chili di pescato, sanzionato otto persone complessivamente per circa 6mila euro.

I Carabinieri della motovedetta della Compagnia di Chioggia, nel corso di servizio di contrasto alle violazioni in materia di pesca e commercializzazione di prodotti ittici, hanno individuato un peschereccio che aveva pescato oltre a quanto concesso 130 chili di vongole. Un secondo controllo ha consentito di accertare che un pescatore della zona, mentre navigava lungo il canale di Pellestrina, aveva a bordo della propria imbarcazione 50 chili di ricci di mare appena pescati e privi di documentazione di tracciabilità.

Infine lungo la bocca di porto di Malamocco sono stati multati altri 6 pescatori che, a bordo di natanti da diporto, sostavano o erano alla fonda lungo il canale navigabile, in violazione dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia.ANSA