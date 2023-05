Decreto Siccità: Bizzotto (Lega), approvato odg per realizzazione diga sul Brenta a Chioggia

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno che ho presentato al decreto Siccità che consentirà l’avvio della realizzazione della diga sul fiume Brenta, nel comune di Chioggia. Opera necessaria, come ci ha giustamente ricordato il sindaco Mauro Armelao in un recente incontro che abbiamo avuto con i vertici del ministero dell’Agricoltura, per risolvere la problematica della risalita del cuneo salino nel veneziano, fenomeno che ha rilevanti ricadute sull’ambiente e sulle derivazioni d’acqua a scopo irriguo, con conseguenti problemi per la produzione agricola. Finalmente, grazie alla Lega e al governo di centrodestra, saranno valutate tutte le iniziative necessarie – comprese quelle a carattere autorizzatorio e finanziario – affinché si realizzi davvero questa opera strategica. Dopo anni di attese, oggi arriva finalmente una spinta decisiva per portare a compimento il ponte-diga di cui si parla da decenni e che torna prepotentemente d’attualità adesso che le sponde del fiume sono ridotte ai minimi termini per la siccità”. Lo afferma la senatrice della Lega Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo a palazzo Madama, prima firmataria dell’odg.