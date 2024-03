Zaia: “Spero si paghino i pescatori per distruggere granchio blu”

“Il granchio blu è una calamità naturale.Ricordo che ne abbiamo raccolto almeno 600 tonnellate, e il consumo è infinitesimale rispetto a quello che raccogliamo. Io spero vengano pagati i pescatori per pescarlo, per poi ovviamente mandarlo al macero”. Lo ha riferito ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia, ieri, a margine della presentazione del restauro della Goletta Verde, ad Albarella (Rovigo).

“Una femmina – ha poi detto Zaia – fa all’incirca dai sette agli otto milioni di uova, si capisce che questa crescita e questa invasione è esponenziale. Noi siamo i primi produttori di vongole veraci, con 52mila quintali, il 40% della produzione nazionale, che se n’è letteralmente andato”.

Sulle soluzioni, per Zaia “questo è un un lavoro di squadra, e c’è da dire che qualcosa si è fatto ma si deve fare molto di più. E un intervento governativo pesante potrebbe darci una mano. Non sarà difficile la soluzione a questo problema, ma di certo dobbiamo pensare alle 1.400 famiglie che coltivano la laguna e che oggi sono letteralmente in ginocchio, ci sono problemi di buste paga ormai ridotte a zero, di pescato e di semina, che non c’è più”, ha concluso.ANSAVENETO