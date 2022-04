VENETO – Perde controllo dell’auto e sbatte contro ulivo, 19enne perde la vita

Incidente mortale a Pasquetta nel Veronese, dove un giovane ha perso la vita mentre guidava la sua auto. Il fatto nella Bassa, nel comune di Angiari, poco dopo la mezzanotte. Il guidatore, un diciannovenne, mentre percorreva via Lungo Bussè al volante di una Lancia Y ne ha perso il controllo per cause ancora da stabilire. L’auto ha sfondato una recinzione ed è sbattuta contro un ulivo, andando distrutta. Inutili i tentativi di rianimare il giovane, morto sul posto.