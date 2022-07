VENETO – Orrore nell’Adigetto: trovati resti umani (una gamba)

Macabro ritrovamento stamane alle 8 a Villanova del Ghebbo (in provincia di Rovigo, in una chiusa dell’Adigetto) lungo via Casaria. Si tratta, in particolare, di una gamba sinistra, non si sa se di un uomo o una donna.

A dare l’allarme sono stati i tecnici del Consorzio di bonifica che hanno avvertito i Carabinieri di Rovigo. Il medico legale ha confermato che si tratta di un arto umano, rimasto in acqua non da molto tempo. Altri particolari potrebbero emergere dall’esame autoptico. Sul posto anche i vigili del fuoco, per la ricerca di eventuali altri resti