VENETO – Operaio ferito gravemente a un braccio

Un operaio di 54 anni, Giampaolo Motta, ha riportato gravi ferite a un braccio in seguito a un incidente accaduto presso un’azienda produttrice di fertilizzanti a Rivoli Veronese. Secondo le informazioni disponibili, l’operaio, che svolgeva mansioni di manutenzione del verde all’interno dell’azienda, è rimasto ferito mentre stava operando con una motozappa. È stato trasportato in elicottero, in condizioni critiche, all’ospedale di Borgo Trento a Verona.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale medico del Suem 118, sono intervenuti i Carabinieri di Caprino Veronese e i Vigili del Fuoco. “Siamo profondamente sgomenti per l’incidente grave che ha coinvolto il nostro collaboratore, il quale da oltre 26 anni si dedica alla manutenzione del verde all’interno della nostra azienda”, ha dichiarato Rosanna Campagnari, amministratore delegato di Italpollina spa, l’azienda di Rivoli Veronese. “Esprimiamo i nostri più sentiti auguri per una pronta guarigione e manifestiamo la nostra solidarietà a lui e alla sua famiglia. Italpollina, che si impegna costantemente per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i suoi dipendenti e collaboratori, è pienamente disponibile a collaborare con le autorità competenti per fare chiarezza sulle cause e sulle dinamiche dell’incidente”, ha concluso Campagnari.