VENETO – Niente Dante per bambini musulmani: la decisione di una scuola che fa discutere

In una scuola del Trevigiano due alunni musulmani sono stati esonerati dallo studio della Divina Commedia di Dante. Questo dopo che i loro genitori hanno chiesto che ai propri figli non venga insegnata, poiché all’interno vi sarebbero riferimenti offensivi verso la loro religione. Come scrive Il Gazzettino, l’insegnate avrebbe chiesto ai ragazzi di scrivere una nota nel diario con la quale viene chiesto ai genitori un parere sull’insegnamento della Divina Commedia e altri scritti ritenuti di carattere religioso. Le famiglie hanno così espresso la loro contrarietà e di conseguenza si è deciso di assecondare le richieste e di insegnare loro altri autori, come Boccaccio.

In passato, La Divina Commedia è stata oggetto di simili controversie anche in altri Paesi, come Olanda e Belgio. In quel caso, con una decisione demenziale, l’opera è stata ritradotta.