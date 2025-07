Veneto – Nasce in Regione il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e sosterrà Manildo alle elezioni

(Arv) Venezia, 21 luglio 2025 – È stato ufficialmente costituito oggi a Venezia, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, il gruppo consiliare AVS – Alleanza Verdi e Sinistra, formato dai consiglieri regionali Renzo Masolo e Andrea Zanoni, entrambi già membri di Europa Verde.

La presentazione si è svolta nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini alla presenza degli onorevoli Angelo Bonelli di Europa Verde e Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, insieme a rappresentanti nazionali e regionali dei due partiti.

Renzo Masolo ha evidenziato che il gruppo AVS prende radici in Veneto dopo il buon risultato ottenuto alle elezioni europee del 2024 e punta a consolidare il consenso in vista delle prossime elezioni regionali. Masolo ha sottolineato le criticità della gestione Zaia, come il record nel consumo di suolo, i costi elevati della Pedemontana Veneta e una sanità sempre più dipendente dal privato.

Andrea Zanoni ha evidenziato come la Lega abbia deluso le aspettative sull’autonomia regionale, concentrandosi su temi nazionali come il ponte sullo Stretto di Messina, mentre il Veneto affronta problemi ambientali, sociale e infrastrutturali. Zanoni ha annunciato il sostegno del gruppo AVS a Giovanni Manildo come candidato alternativo per riportare il Veneto a un modello europeo basato su ambiente e giustizia sociale.

I due consiglieri hanno invitato tutti coloro che vogliono “voltare pagina” a unirsi a AVS, che pone al centro dell’agenda ambiente, salute, lavoro e migliori prospettive di vita.

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha definito la nascita del gruppo un segno di crescita politica, con l’obiettivo di costruire una coalizione solida e autorevole per offrire un’alternativa concreta al governo di destra, la cui esperienza è giudicata negativa per il Veneto e l’Italia.

Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, ha ribadito la volontà di consolidare il 6,7% ottenuto alle Europee e di puntare a un risultato a due cifre nelle prossime regionali, con AVS protagonista nelle battaglie ambientali, sanitarie e urbanistiche.