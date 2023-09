VENETO – Moglie si chiude in casa per paura: marito scardina la porta con una motosega

I carabinieri di San Bonifacio sono intervenuti domenica in Val d’Illasi per salvare una donna da una seria minaccia del marito. Ubriaco e alterato l’uomo stava tentando di raggiungere la moglie che si era chiusa in casa per sfuggire alle sua angherie, utilizzando una motosega per scardinare la porta d’ingresso.

I carabinieri gli hanno notificato un ordine di allontanamento informando anche la Procura. La donna, infatti, pur subendo aggressioni e maltrattamenti ha deciso domenica per la prima volta di denunciarlo.

L’uomo è stato arrestato per ordine del Gip di Verona perché ha tentato di riavvicinarsi alla casa. Quando ha visto i carabinieri ha tentato la fuga per campi ma è stato arrestato.