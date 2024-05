VENETO – Marocchino 33enne segrega e picchia la compagna per mesi. Lei riesce a fuggire e a farlo arrestare

Un cittadino marocchino di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Giovanni Ilarione alla stazione di San Bonifacio, dopo che la sua convivente è riuscita a fuggire di casa e chiedere aiuto. La donna dal mese di gennaio era stata segregata in casa, senza smartphone, costretta a subire percosse, a non avere amici e a non trovarsi un lavoro. Veniva costantemente minacciata e picchiata dall’uomo che spesso abusava di alcol. Il 33enne è stato condotto nel carcere di Montorio e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia