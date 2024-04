VENETO – Lite in condominio con machete: denunciato 33enne

I carabinieri di Cittadella sono intervenuti in un condominio di Massanzago (Padova) dopo la segnalazione di alcuni residenti. Un uomo di origini rumene di 33 anni aveva minacciato alcuni condomini durate una lite brandendo un machete. Fortunatamente non vi è stato alcun ferito. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo ed hanno sequestrato un machete di 30 centimetri. Hanno poi portato il 33enne in caserma. E’ stato denunciato per minaccia aggravata