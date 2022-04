VENETO – Lei gli fa un voodoo e lui la denuncia: finiscono davanti al giudice

Nel Trevigiano, una ex coppia finirà davanti al giudice dopo la querela sporta dal legale di lui. Il motivo è che la sua ex “dolce metà”, a seguito dei tanti litigi che hanno fatto naufragare la relazione, si sarebbe affidata a dei rituali voodoo per vendicarsi dell’ex marito. I due finiranno quindi davanti al giudice.

La vicenda risale al 2017: un manager di 45 anni aveva sporto denuncia per stalking; la sua ex moglie, infatti, ottenuto l’assegno di mantenimento lei infatti avrebbe voluto anche la casa, che però era di proprietà dell’ex marito. Sarebbe quindi iniziata una persecuzione da parte della donna: telefonate e messaggi infarciti di insulti, fino a che la donna non ha denunciato l’uomo, accusandolo di non pagare. In tutta risposta, l’ex marito l’ha a sua volta denunciata per calunnia. Il giudice diede la assegnò la casa a lui, ma nel giorno in cui doveva sloggiare la scoperta: mentre la donna sta impacchettando scatoloni in cantina, sul lettone l’uomo trova il vodoo che le ha fatta la donna.

Il sostituto procuratore Barbara Sabbattini, dal momento che mai nessuno è finito a processo accusato di malocchio, si era concentrata sul reato di minaccia ma poi, poco prima del lockdown, era arrivata la richiesta di archiviazione. L’uomo però, spaventato dalla moglie, non vuole cedere.