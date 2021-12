VENETO – Leader no-vax si converte dopo il ricovero: “Vaccinatevi”

Il protagonista è Lorenzo Damiano, 56enne presidente del movimento ‘Pescatori di pace’ e candidato alle ultime elezioni a Conegliano con la lista ‘Norimberga 2’.

Convinto No Green pass e No Vax, si è ammalato di covid durante un viaggio a Medjugorje, è stato ricoverato il 24 novembre ed è finito in terapia sub-intensiva.

Ha annunciato che andrà a vaccinarsi. Fra le altre cose dichiara “(…) Sarò pronto quanto prima, quando Dio vorrà, a far sapere al mondo intero quanto sia importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti salva”. (…) “A volte bisogna passare per una porta stretta per capire le cose come sono. Io ho fatto una cura monoclonale, ringrazio il reparto di Vittorio Veneto che mi ha seguito, sono stati meravigliosi. E comunque il vaccino lo faccio, ho passato tutto quello che dovevo passare. Vaccinatevi tutti, io mi vaccinerò. Il vaccino vi salva la vita”.

Come gran parte dei no vax protestava contro la dittatura sanitaria, indicava come alternativa le cure domiciliari