VENETO – Ladri forano il vetro della gioielleria, colpo da 100 mila euro

Colpo da 100 mila euro ad Abano Terme, nel Padovano, nella notte tra lunedì e martedì scorso. Nelle scorse ore è stato infatti reso noto che la vetrina del “Gioiello” di via Vespucci, ha subito un furto dopo che il vetro è stato forato.

Come riportato da varie testate locali, i ladri avrebbero utilizzato una sega circolare per forare il vetro. Una volta tagliato un pezzo, lo avrebbero quindi spinto all’interno, afferrando tutto ciò che era esposto.

Secondo quanto ricostruito, il valore dei gioielli rubati si aggirerebbe sui centomila euro. Il pezzo più importante sarebbe un Rolex modello Date Just “Iced Out”, del valore di circa trentamila euro, uno dei due presenti in Italia. Durante il furto sarebbe sparita anche una parure con rubini, un braccialetto da 6,5 carati e un anello di rubini.

Intorno alle 2 del mattino l’inquilino di un condominio che si trova di fronte la gioielleria si sarebbe affacciato alla finestra dopo avere sentito dei rumori, e le sue urla avrebbero messo in fuga i due ladri in azione, che ormai avevano già il malloppo. Gli inquirenti sono ora in azione per rintracciare i malviventi.