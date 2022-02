VENETO – La diocesi “vieta” di suonare le campane delle chiese dalle 22 alle 7

La Diocesi di Padova ha deliberato, su ordine del Vescovo Cipolla, un nuovo regolamento che limita il suono delle campane delle chiese della Diocesi di Padova.

Si chiama “Regolamentazione del suono delle campane” e stabilisce che quest’ultime non debbano più suonare dalle 22 alle 7. A riportare il fatto è “Il mattino di Padova’ che riporta quanto scritto nel nuovo regolamento: “Da tempo immemorabile il suono delle campane è espressione cultuale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. La Chiesa, in virtù di questo, considera il suono delle campane un comune patrimonio immateriale da tutelare e afferma il proprio diritto a disciplinare l’uso delle campane, nel rispetto delle leggi dello Stato in materia di salute e proprietà, nonché tenendo conto delle legittime esigenze di vita della società contemporanea”.

Il regolamento stabilisce che le campane possono sempre suonare per indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare; essere segno, in particolari circostanze, che accompagna queste celebrazioni; scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana; ricordare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il mistero dell’Incarnazione attraverso il richiamo dell’Angelus, ma anche l’utilizzo dei rintocchi in caso di calamità.

In ogni caso il rintocco delle campane può essere utilizzato dalle 7 alle 22 nei giorni feriali e dalle 8 alle 22 nei giorni festivi. Deroghe previste per i giorni di Natale e Pasqua.