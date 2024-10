Schio – Due arresti per condanna e due denunce per porto abusivo d’armi. Giovane tunisino in giro con 3 coltelli

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

A Schio, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due persone, una 20enne e un 44enne, in esecuzione di provvedimenti definitivi conseguenti a condanne per vari reati, con pene superiori ai tre anni di reclusione. I due sono stati associati rispettivamente ai carcere di Venezia e Vicenza.

In un’altra operazione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 42enne originario della Liberia per porto abusivo d’armi. Durante un controllo veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di un bastone di circa 60 cm, occultato sotto il sedile del lato guida. L’arma è stata sequestrata e il soggetto deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza.

In un ulteriore intervento, sempre a Schio, un 20enne originario della Tunisia è stato denunciato per porto abusivo d’armi dopo che i carabinieri, durante un controllo in piazza Falcone e Borsellino, hanno rinvenuto tre coltelli in suo possesso. Anche in questo caso, le armi sono state sequestrate e il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza.