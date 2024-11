Autostrada A4 in tilt: prima due incidenti, poi camion carico di lavatrici prende fuoco. Boati sentiti a grande distanza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Aggiornamento ore 21.40

Il tratto autostradale fra Vicenza Ovest e Montecchio è stato riaperto

Nota dei vigili del fuoco

Dalle 20:00, di giovedì 31 ottobre, i vigili del fuoco stanno operando in autostrada A4 tra gli svincoli di Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore per l’incendio di un autoarticolato carico di lavatrici. Nessuna persona è rimasta ferita. Traffico veicolare bloccato.

L’autista rumeno stava percorrendo l’autostrada, quando ha notato del fumo, ha accostato ed è sceso, mentre l’autoarticolato ha preso fuoco.

I vigili del fuoco arrivati dalla centrale con un’autopompa due autobotti e nove operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del mezzo completamente avvolto dalle fiamme.

Ancora in corso le operazioni di raffreddamento del veicolo. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari del traffico dell’A4.

Riaperta da poco una corsia di marcia.

Ore 20 – Gli incidenti

Il tratto autostradale fra Vicenza e Montecchio è stato chiuso per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza della strada dopo che un camion è andato a fuoco al km 322 in direzione Milano. Chiuso anche il sottopassaggio autostradale di Brendola. L’incendio è avvenuto intorno alle 20. Molti residenti o persone che si trovavano nelle vicinanze hanno raccontato di aver udito diversi boati. Due opre prima due incidenti stradali che hanno coinvolto diversi veicoli avevano interessato lo stesso tratto, in direzione Milano, nei pressi del casello di Montecchio.