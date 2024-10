Vicentino – Scarica di massi sulla provinciale: strada chiusa

TORREBELVICINO, MASSI LUNGO LA SP 46 IN LOCALITA’ ASSE STRADA CHIUSA

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI



Appena dopo l’alba, di giovedì 31 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 46, in località Asse nel comune di Torrebelvicino per la caduta di grossi massi e altro materiale pietrisco, che hanno completamente bloccato la strada: nessuna persona è rimasta coinvolta.

La squadra arrivata da Schio, ha eseguito un primo sopralluogo e provveduto ad avvertire gli organi di competenza per bloccare la strada, che è stata chiusa al traffico, in attesa delle valutazioni di Vi.abilità.

Sul posto il sindaco del comune di Torrebelvicino, l’assessore alla viabilità, la polizia locale e i carabinieri.