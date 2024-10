Crolla il tetto di una casa: 2 persone evacuate con una piattaforma aerea

Alle 14.50 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Chiara Rovelli a Cavarzere per il crollo del tetto dell’abitazione di una casa Ater: due persone sono rimaste bloccate all’interno ed evacuati con una piattaforma aerea.I vigili del fuoco intervenuti dal locale distaccamento da Adria e Mestre con cinque automezzi tra cui una piattaforma aerea, un’autoscala, l’autogrù e 14 operatori, hanno provveduto all’evacuazione delle due persone, rimaste bloccati nell’abitazione per il vano scale invaso dai detriti del crollo.Sono ora in corso le operazioni di sopralluogo da parte dei tecnici dei vigili del fuoco presente il funzionario di guardia, il capo servizio, il sindaco e le forze dell’ordine.