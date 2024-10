Parchi gioco, entro il 2025 rifatti i vialetti delle aree di viale Fiume, Mantovani di via Europa e via Ischia

Molti e significativi interventi su altrettanti parchi gioco attesi da tempo dai residenti vedranno la luce entro il 2025.La giunta comunale, infatti, ieri ha dato il via libera alla delibera proposta dall’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller per dare attuazione alla riqualificazione dei percorsi e degli spazi pedonali dei parchi gioco di viale Fiume, Mantovani di via Europa e via Ischia.

«Con questi interventi – ha dichiarato l’assessore Cristiano Spiller – che i residenti dei rispettivi quartieri attendono da molti anni, garantiremo maggiore sicurezza ai bambini e agli anziani e la doverosa accessibilità universale a spazi molto importanti per la collettività».Il progetto esecutivo complessivo ha un valore di 200 mila euro, di cui 74.329 euro per i lavori previsti in viale Fiume, 53.359 euro per viale Europa e 13.717 euro per via Ischia. Il resto della somma è destinato alle spese di progettazione, di sicurezza e all’Iva.

Al parco giochi di viale Fiume, accessibile anche da via Porto Godi, l’intervento riguarderà tutti i vialetti pedonali e alcune aree pedonali la cui pavimentazione – piuttosto vecchia – è stata sollevata in più punti dalle radici degli alberi.Si procederà alla sostituzione di tutta la vecchia pavimentazione con nuovi masselli modulari in calcestruzzo ad alta resistenza.Al termine dei lavori saranno sistemati gli spazi verdi e verranno ricollocate le panchine.

Anche al parco giochi Marcello Mantovani di viale Europa l’intervento si concentrerà sul rifacimento dei percorsi che, realizzati negli anni ‘80, presentano importanti fenomeni di usura.Considerato che il getto in cemento risulta ancora in buono stato, sarà rimosso lo strato superficiale ammalorato su cui sarà posato un nuovo getto in calcestruzzo colorato.Infine sarà portata e seminata a prato della terra per raccordare il livello delle aree verdi con quello della nuova pavimentazione.

In via Ischia a Campedello si interverrà sulla pavimentazione in quadroni di ghiaino lavato. La superficie, sollevata in più punti, verrà sostituita con betonelle autobloccanti.La superficie dei percorsi sarà ridotta a favore di alcuni slarghi di stazionamento con panchine.