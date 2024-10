Vicenza – Mense scolastiche, Siotto: “Clima da caccia alle streghe”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della consigliera di minoranza Simona Siotto (FdI) sul tema delle mense scolastiche, in particolare sul tema della gestione delle stesse e delle nuove regole imposte dall’assessore Selmo, che – scrive Siotto – stanno generando un clima di tensione e divisione tra le famiglie. “È paradossale che proprio nel giorno di Halloween, con un tempismo inquietante, si confermi questo clima da caccia alle streghe, voluto dall’assessore Selmo e dalla sua gestione basata su editti e imposizioni, come se fossimo nella Cambogia di Pol Pot,” dichiara Siotto.

“L’approccio ideologico e punitivo che sta emergendo dalle nuove regole sulle mense scolastiche è inaccettabile e testimonia una visione distorta e poco attenta ai bisogni reali delle famiglie. La pretesa di rigore assoluto e le modalità con cui sono stati gestiti gli avvisi di accertamento sembrano voler punire i genitori, creando un clima di sospetto e intolleranza,” aggiunge Siotto.

La consigliera sottolinea come molte famiglie si siano trovate in difficoltà con le nuove regole, introdotte senza un adeguato confronto e senza ascolto. “Non si può imporre una riforma di questo tipo senza considerare le ripercussioni sulle famiglie e senza prevedere un dialogo aperto e rispettoso. La fretta e l’arroganza con cui sono state gestite queste decisioni dimostrano una furia ideologica che ha poco a che fare con una gestione equilibrata e attenta dei servizi per l’infanzia.”

Conclude Siotto: “Esprimo solidarietà alle famiglie che si trovano a dover fronteggiare questa situazione. Chiedo all’assessore Selmo di fare un passo indietro e di rivedere le sue posizioni, adottando un approccio più umano e meno rigido. È ora di lasciare da parte ideologie punitive e di tornare a lavorare per il bene dei cittadini e delle famiglie.”