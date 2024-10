Veneto – Recuperato cadavere dal Bacchiglione: è del 30enne scomparso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Poco prima delle 19:00, di mercoledì 30 ottobre, i vigili del fuoco hanno individuato nelle acque del Bacchiglione un’auto dove all’interno è stato rinvenuto il corpo di un uomo. Si tratta del trentenne Marco Breda, scomparso da venerdì scorso.

I sommozzatori dei vigili del fuoco dopo aver individuato un punto particolare per via di alcune correnti, hanno proceduto a fare un’immersione che ha dato esito positivo. Il corpo dell’uomo è stato recuperato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento.

Le ricerche del giovane da parte dei vigili del fuoco erano iniziate dopo la denuncia di scomparsa. Subito impiegato il personale del distaccamento di Piove di Sacco, della centrale oltre i sommozzatori di Venezia e Vicenza, il reparto volo con l’elicottero, il nucleo regionale dei SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), un’imbarcazione dotata di ecoscandaglio. Tutte le operazioni sono state coordinate dall’unita di comando locale dove hanno operato gli operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso) che hanno pianificato le ricerche.