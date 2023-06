VENETO – La Cracking Art invade l’isola di Albarella

Coloratissime e grandi sculture di animali invadono giardini, viali, strade e palazzi dell’isola di Albarella, nel Parco del Delta del Po.

Sono lupi, elefanti, coccodrilli, suricati, rane e chiocciole in plastica rigenerata, esposti sull’isola fino al 31 luglio con la mostra di Cracking art “Naturale|Artificiale”.

Le installazioni sono presentate in un sorprendente percorso di visita diffuso su tutta l’Isola, in provincia di Rovigo, che affronta i temi dell’arte, della rigenerazione e dell’ecosostenibilità. Le originali sculture della colorata arte del movimento Cracking Art, attivo con oltre 500 istallazioni in tutto il mondo, dialogano con gli spazi urbani e architettonici di un territorio molto sensibile ai temi della tutela dell’ambiente. Le opere sollecitano una riflessione collettiva sul tema ambientalista: rigenerare la plastica significa sottrarla alla distruzione tossica e devastante per l’ambiente, donandole nuova vita e trasformandola in arte attraverso un linguaggio estetico, innovativo ed ecologico. Passeggiando tra la laguna, le strade e le vie dell’Isola di Albarella si può ammirare la spettacolare fauna di Cracking Art, che sembra arrivare da un mondo fantastico, e scoprire un territorio bellissimo, tutelato dall’Unesco. L’esposizione è accompagnata da una visita guidata e da una mappa che indica il percorso da fare anche con i bambini come in un gioco.

Albarella, l’isola green per sportivi e famiglie, si trova nel cuore del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, immerso nella natura e collegato alla terraferma da una strada panoramica. L’isola, che si estende per 528 ettari coperti da macchia mediterranea, ospita oltre due milioni di alberi di 150 specie diverse, tra cui il pino marittimo e il pioppo bianco, il “Populus Alba” da cui prende il nome. L’isola è anche l’habitat naturale di daini, fagiani, lepri, aironi, falchi di palude e fenicotteri rosa. E’ un’ottima destinazione anche per gli appassionati di sport che hanno a disposizione un campo da golf, 24 campi di tennis, un maneggio, aree per le attività acquatiche e sentieri per la corsa e la bici. Per i più piccoli ci sono AlbarellaLand, parco giochi con tante attrazioni ecosostenibili, e Albarella Splash, un divertente parco acquatico.

Per maggiori informazioni: albarella.it (ANSA).