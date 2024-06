Tromba d’aria a Rovigo, Zaia: “Situazione complessa, danni ingenti”

“Sto seguendo da questa mattina l’evoluzione della situazione in Polesine dopo la tromba d’aria che ha provocato ingenti danni con decine di allagamenti e tetti scoperchiati in particolare a Rovigo ma anche Boara Pisani, Lusia e Lendinara. Allo stato attuale la situazione è ancora molto complessa. Risultano oltre 100 chiamate ai Vigili del Fuoco. La Regione è attiva su tutti i fronti a partire dalla Protezione Civile per supportare i cittadini colpiti da questa nuova ondata di maltempo”.Lo dichiara il Presidente della Regione Luca Zaia, commentando gli effetti della tromba d’aria che si è abbattuta sul capoluogo rodigino, causando allagamenti e scoperchiando edifici prima a Rovigo e successivamente in altri comuni polesani.“Ringrazio tutte le persone che stanno operando, dalla Protezione Civile ai Vigili Del Fuoco, dai volontari a quanti si sono attivati per i soccorsi – conclude Zaia -. Seguiremo l’evoluzione della situazione e metteremo a disposizione tutti i mezzi e le risorse necessari a portare aiuto a chi ha subito i maggiori danni”.