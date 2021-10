Veneto, incidente nella notte: morti tre giovani, un quarto gravissimo

Ieri notte, qualche minuto prima di mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti per un gravissimo incidente avvenuto lungo la Sp 27, a Grignano Polesine, in provincia di Rovigo. Tre giovani sono deceduti nell’impatto mentre un quarto è rimasto gravemente ferito. Le vittime erano tutte di età compresa tra i diciotto e i diciassette anni, due classe 2004 e un 2003.

L’allarme è arrivato da un pompiere in transito sul posto, accortosi dell’auto finita contro il platano. I vigili del fuoco, arrivati con tre squadre, hanno usato cesoie , divaricatori e martinetti idraulici, tagliando così la cappotta della Ford Ka estraendo i quattro giovani. Purtroppo, nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione, il medico del SUEM ha dovuto constatare la morte di tre persone, un quarto è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.