VENETO – In fiamme 4 garage nella notte (FOTO)

Ierisera, poco dopo le 20:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Sicilia a Treviso per l’incendio di quattro garage: bruciata un’auto, nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Treviso con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori coadiuvati dal capo servizio, hanno spento le fiamme che hanno coinvolto 4 box esterni con all’interno un’auto andata completamente bruciata. Le cause dell’incendio sono al vaglio de tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia di stato e quella locale. Le operazioni di spegnimento sono terminate dopo circa due ore.