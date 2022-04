VENETO – Guidava con una patente falsa e aveva investito una donna: 33enne nei guai

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Aveva investito una donna nella zona di Borgo Roma, a Verona, per poi darsi alla fuga senza soccorrere la vittima. Ora un pakistano di 33 anni rischia grosso: dopo essere stato individuato dal Nucleo infortunistica della polizia locale grazie al numero di targa, il 33enne è stato segnalato alla procura con le accuse di fuga, omissione di soccorso e patente falsa, quest’ultimo dato accertato grazie all’intervento degli specialisti.

L’incidente lo scorso venerdì, quando l’uomo, alla guida della sua Opel Zafira, avrebbe investito una donna di 63 anni per poi darsi la fuga. Per quest’ultima sarebbero state refertate ferite guaribili in 30 giorni.

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero, ma la situazione potrebbe aggravarsi se la prognosi della donna superasse i 40 giorni. Per la patente, l’uomo è stato multato per oltre 5 mila euro.