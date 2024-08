VENETO – Gravi incidenti in montagna: muore una turista, un altro è grave

Due gravi incidenti sono accaduti questa mattina sulle montagne bellunesi, una escursionista tedesca ha perso la vita e un ciclista è in gravi condizioni.

Verso le 10 la Centrale del 118 è stata contattata da un uomo, che aveva visto precipitare la compagna di escursione, mentre stavano percorrendo il tratto dell’Alta Via numero 2, sotto il Passo delle Farangole verso il Rosetta, in Valle delle Comelle a Canale d’Agordo. La donna era inciampata, cadendo da un salto di roccia e sparendo alla sua vista poco prima della Torcia. Arrivato nel punto indicato, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha effettuato un sopralluogo, rinvenendo il corpo senza vita alcune decine di metri più sotto. La salma è stata recuperata e trasportata a Gares, dove si trovava una squadra del Soccorso alpino della Val Biois, per essere affidata al carro funebre.

L’escursionista tedesca, della quale al momento non sono ancora note le generalità, è precipitata dal sentiero per oltre 300 metri, fino alla base della parete. Il compagno di escursione, che non riusciva a vederla, ha dato indicazioni all’equipaggio di Falco dal punto in cui era scivolata. I soccorritori si sono abbassati e hanno individuato il corpo. Sbarcati in hovering e constatato il decesso, hanno recuperato la salma con il verricello, per poi trasportarla a Gares. Il compagno è voluto scendere a valle da solo.

Sono gravi le condizioni di un ciclista che, scendendo in ebike assieme alla figlia la strada militare che da Fodara porta a Campocroce e Ra Stua, all’altezza delle serpentine ha perso il controllo della bici, uscendo da un tornante e precipitando per oltre 50 metri, l’allarme lanciato attorno alle 11 da alcuni passanti. L’infortunato, un 64enne di Feltre (BL), raggiunto da una squadra del Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza, è stato poi preso in carico dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso di Falco 2, sbarcati nelle vicinanze. Imbarellato e issato a bordo con un verricello di 60 metri, è stato trasportato all’ospedale di Belluno a seguito del possibile politrauma riportato. I soccorritori hanno poi provveduto a riaccompagnare la figlia e a portare a valle le biciclette.