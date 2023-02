VENETO – Giovane rugbista muore a 25 anni

Il giovane rugbista Alberto Chatail è morto improvvisamente la scorsa notte nella sua casa di Silea, Treviso, a causa di un malore. Aveva 25 anni. Giocatore della prima squadra del Silea Rugby e allenatore della squadra degli under 11, Chatail era studente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nella facoltà di Lingue e mediazioni culturali e lavorava come magazziniere in attesa della discussione. Il prossimo 19 maggio avrebbe compiuto 26 anni.

La notizia della morte improvvisa di Alberto ha scosso profondamente l’intera comunità e la società del Silea Rugby.