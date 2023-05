VENETO – Fuoco nel tetto di un hotel al Lido

Poco dopo le 14:00, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti sul tetto di un albergo a Malamocco al lido di Venezia per un incendio divampato sul tetto di un hotel, durante dei lavori di manutenzione. I pompieri accorsi dal distaccamento del lido e da Venezia centro storico con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala, due autopompe lagunari 17 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno spento le fiamme che hanno riguardato il locale tecnico di un boiler dell’impianto solare termico presente sul tetto. La struttura interna alberghiera non è stata interessata. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di bonifica e il sopralluogo per determinare le cause dell’incendio.