Grave incidente nella tarda serata di ieri in via Allocco a San Martino Buonalbergo (Verona). Un 40enne a bordo di uno scooter ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento ed è finito contro un palo della luce. L’uomo ha riportato gravi ferite. Soccorso dai sanitari del Suem 118 è stato portato in ospedale in codice rosso.