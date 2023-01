VENETO – Fiamme in un ristorante: un intossicato (FOTO)

La notte scorsa, alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Crede a Valdobbiadene in provincia di Treviso per l’incendio del ristorante Tre Noghere: una persona intossicata.

Le squadre accorse da Montebelluna, Treviso e con i volontari di Asolo con due autopompe, tre autobotti, l’autoscala e 17 operatori coadiuvati dal capo servizio, hanno prontamente spento le fiamme, evitando un incendio generalizzato.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del locale sono terminate poco prima dell’alba. Ingenti i danni.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco dell’ufficio di polizia giudiziaria del comando di Treviso, che al momento stanno effettuando un sopralluogo della struttura.