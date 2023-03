VENETO – Esplode palazzina: muore la mamma, feriti marito e figli

Alle 7:40 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Gorghi a Sant’Urbano, nel Padovano, per un’esplosione avvenuta all’interno di una villetta, probabilmente dovuta ad una fuga di gas, al seguito della quale si è sviluppato poi un incendio. Gravissimo il bilancio: morta la mamma 36enne, mentre due bambini e il papà sono rimasti feriti.

Da quanto è stato possibile ricostruire, la donna si trovava al piano terra, il luogo dell’esplosione, mentre il padre e i figli sarebbero stati al piano superiore, dal quale sono riusciti ad uscire autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. Dalle ricostruzioni sembra la donna quella mattina sia andata in cucina per preparare la colazione, e che sia stata proprio l’accensione dell’interruttore a causare l’esplosione. Probabilmente per la perdita da un tubo in una centralina interrata.

Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre operatori dotati di autorespiratore sono entrati all’interno dell’abitazione, dove hanno trovato il corpo della donna. Nonostante il rapido intervento del Suem, il medico ha dovuto dichiarane la morte. La donna si chiamava Alina Crenicean, 36 anni, lavorava alla panetteria Morato di Villa Estense. I bambini e il papà sono stati stabilizzati dal personale sanitario.