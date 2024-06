VENETO – Esplosione e incendio in un bar nella notte (FOTO)

La notte scorsa, alle 1:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in Vicolo Antonio Marangon SR515 Via 11 Febbraio a Quinto di Treviso per un’esplosione e successivo incendio all’interno di un bar: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso con due autopompe, l’autobotte e 12 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando un rogo generalizzato della struttura.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 4:15. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il locale è stato posto sotto sequestro.