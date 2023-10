VENETO – Escursionista ruzzola nel bosco: interviene il Soccorso Alpino (FOTO)

Verso le 11.30 la Centrale del Suem è stata attivata per un’escursionista che si era fatta da male, dopo essere ruzzolata nel bosco durante una camminata nella zona del Col Vaccher. La 71enne di Perarolo di Cadore (BL), che si trovava da sola e aveva subito chiamato la figlia, era scossa e non in grado di fornire le coordinate precise della sua posizione. Dalla descrizione del luogo, le squadre del Soccorso alpino di Pieve di Cadore e della Guardia di finanza di Auronzo hanno iniziato ad avvicinarsi al punto, un pendio scosceso fronte Pian di Dubiea. Fortunatamente durante la ricognizione, guidato anche dalle indicazioni telefoniche della centrale in contatto con la donna, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore la ha individuata, sbarcando equipe medica e tecnico di elisoccorso nelle vicinanze. Con l’aiuto dei soccorritori sopraggiunti nel frattempo, l’infortunata, con una sospetta frattura al femore, è stata stabilizzata, imbarellata e spostata in un punto agevole per il recupero, avvenuto utilizzando il verricello. L’escursionista è stata trasportata all’ospedale di Belluno.