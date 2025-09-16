CRONACAVENETO
16 Settembre 2025 - 17.09

Veneto – Escursionista bloccato su un ripido sentiero: interviene il Soccorso Alpino

REDAZIONE
Attorno alle 13.30 Falco 2 è decollato in direzione del Sentiero Brovedani, a seguito della chiamata di un escursionista statunitense chi si era bloccato in un tratto molto ripido e non era più in grado di proseguire autonomamente. Individuato il punto dove si trova a il 34enne del Vermont, che stava percorrendo l’Alta Via numero 4, l’elicottero ha sbarcato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 20 metri in un punto in cui il sentiero 277 passa sotto la Croda de Banco. Il Soccorritore ha agganciato l’escursionista, che già indossava l’imbrago e stava aspettando seduto, e con lui è stato issato a bordo. L’uomo, che era illeso, è stato lasciato in piazzola a Pieve di Cadore. 

