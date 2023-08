VENETO – Ennesimo maxi sequestro di prodotti di bigiotteria irregolari e potenzialmente pericolosi (1,2 milioni di pezzi)

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo economico del territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro oltre 1,2 milioni di articoli di bigiotteria recanti un’irregolare etichettatura relativa alla presenza di “nichel”.

L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo, scaturita da un’autonoma attività info-investigativa volta al contrasto del commercio di prodotti irregolari, ha consentito di individuare un’azienda, operante nella zona industriale di Padova, che poneva in vendita la merce in rassegna (collane, bracciali e orecchini).

All’atto dei preliminari accertamenti, i militari appuravano che le etichette erano state apposte in modo arbitrario, senza effettuare i test previsti per garantire la veridicità di quanto riportato sulle stesse, in violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente sull’utilizzo di sostanze chimiche.

Il successivo controllo dei locali adibiti a magazzino permetteva di rinvenire e sequestrare un ingente quantitativo di articoli di bigiotteria, di cui non veniva fornita idonea documentazione circa la provenienza.