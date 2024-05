VENETO – Due giovani diretti al lavoro finiscono fuori strada in un fossato

Questa mattina, 23 maggio, due giovani diretti al lavoro sono rimasti feriti in un incidente stradale a Belfiore. Mentre percorrevano Via Linale intorno alle 7, la loro auto è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, finendo la sua corsa in un fossato e ribaltandosi su un fianco.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti cinque vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza il veicolo e prevenuto la contaminazione delle acque del torrente, poiché all’interno dell’auto erano presenti due taniche di detergente concentrato, un liquido corrosivo e inquinante per l’ambiente. Le taniche sono state recuperate e l’intervento dei pompieri si è concluso intorno alle 8:30.